Россиянин с ножом напал на полицейских

СК: в Приморье мужчина с ножом напал на полицейских

В Приморском крае суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 23 ноября мужчина напал на правоохранителей, нанеся два ножевых ранения одному сотруднику и ударив рукой в голову другого. Полицейские приехали на вызов и исполняли должностные обязанности.

Отмечается, что обвиняемый находился под административным надзором. Теперь против него возбуждено дело по части 1 статьи 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Россиянину грозит до 20 лет колонии.

Ранее суд в Саратовской области приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, избившего росгвардейцев.