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20:44, 22 ноября 2024Силовые структуры

Мужчина избил росгвардейцев и получил три года колонии

В Саратовской области осудили на три года мужчину, избившего росгвардейцев
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Суд в Саратовской области приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, избившего росгвардейцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 25 февраля пьяный мужчина у входа в развлекательный комплекс в Балашове несколько раз ударил сотрудника Росгвардии. Затем он попытался скрыться от другого сотрудника, которого впоследствии также избил.

Отмечается, что бойцы спецслужбы приехали в развлекательный комплекс, чтобы пресечь драку в одном из заведений, в том числе с участием осужденного.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который напал на судебного пристава в квартире.

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