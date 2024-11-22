Мужчина избил росгвардейцев и получил три года колонии

В Саратовской области осудили на три года мужчину, избившего росгвардейцев

Суд в Саратовской области приговорил к трем годам лишения свободы местного жителя, избившего росгвардейцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 25 февраля пьяный мужчина у входа в развлекательный комплекс в Балашове несколько раз ударил сотрудника Росгвардии. Затем он попытался скрыться от другого сотрудника, которого впоследствии также избил.

Отмечается, что бойцы спецслужбы приехали в развлекательный комплекс, чтобы пресечь драку в одном из заведений, в том числе с участием осужденного.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который напал на судебного пристава в квартире.