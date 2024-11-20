Россиянин напал на пристава и был задержан при попытке вылета из страны

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который напал на судебного пристава в квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Мужчина обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей»). Дело передано в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, все произошло 13 мая. Судебный пристав прибыл к месту проживания обвиняемого, однако последний не захотел исполнять его законные требования — он отказался впускать в квартиру понятых, преградил вход приставу, а затем выкрутил ему руку и ударил в грудь.
Впоследствии злоумышленнику удалось скрыться. Он был задержан в октябре в аэропорту при попытке покинуть страну.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал 50-летнюю женщину за нападение на приставов и их оскорбление.