Россиянин напал на пристава и был задержан при попытке вылета из страны

Прокуратура передала в суд дело петербуржца, напавшего на пристава в квартире

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который напал на судебного пристава в квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей»). Дело передано в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, все произошло 13 мая. Судебный пристав прибыл к месту проживания обвиняемого, однако последний не захотел исполнять его законные требования — он отказался впускать в квартиру понятых, преградил вход приставу, а затем выкрутил ему руку и ударил в грудь.

Впоследствии злоумышленнику удалось скрыться. Он был задержан в октябре в аэропорту при попытке покинуть страну.

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал 50-летнюю женщину за нападение на приставов и их оскорбление.