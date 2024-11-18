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17:20, 18 ноября 2024Силовые структуры

Россиянку отправили в СИЗО за нападение на приставов

В Москве суд отправил в СИЗО женщину за нападение на приставов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы арестовал 50-летнюю женщину за нападение на приставов и их оскорбление. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, уголовное дело о применении насилия в отношении судебных приставов, работающих в Мещанском суде, было возбуждено еще в августе. Тогда женщине предъявили обвинение и отправили ее под домашний арест. Однако позже следствие ходатайствовало об изменении меры пресечения в связи с нарушением ранее избранной меры. В результате женщину отправили в СИЗО.

По словам адвоката арестованной, приставы написали заявление на женщину и ее мать после инцидента в суде. Гражданки пришли на прием, однако судебные приставы вывели их на первый этаж, применяя силу. Там женщин попытались задержать, однако одна из них, убегая от одного пристава, врезалась в другого, причинив ему вред в виде легкого растяжения.

Адвокат также заявил, что со стороны семьи арестованной подано встречное заявление из-за побоев.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае возбудили дело из-за нападения троих жителей на полицейских.

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