Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:42, 26 ноября 2024Мир

Политолог заявил о стремлении Трампа добиться смены власти в Канаде

Дудаков: Трамп добивается смены власти в Канаде угрозой повышения пошлин
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Угрожая повысить пошлины на товары из Канады и Мексики, избранный президент США Дональд Трамп стремится заставить эти страны активнее бороться с контрабандой опиоидов, а также с потоком нелегальной миграции. Кроме того, возможное введение новых пошлин на товары из Канады позволит Трампу добиться смены власти в этой стране. Такое мнение выразил в беседе с газетой «Взгляд» политолог Малек Дудаков.

«Любые угрозы со стороны Дональда Трампа о введении тарифов нужно воспринимать как рычаг в переговорах с теми странами, в отношении которых данные меры могут быть введены. В данном случае речь идет о Мексике, Канаде и Китае», — заявил эксперт.

Дудаков также напомнил, что, по сведениям из СМИ, Трамп еще в январе допускал введение 60-процентной пошлины на весь импорт из Китая. «Однако подобный шаг стал бы очень сильным ударом для американской экономики, зависимой от поставок китайских товаров. И избранный президент США это понимает, поэтому сейчас он постепенно отказывается от этих планов», — сказал Дудаков.

Одна из основных претензий Трампа к Канаде связана с нелегальной миграцией. Американист отметил, что в Канаде с этим действительно серьезные проблемы. Возможное введение пошлин на товары из этой страны позволит Трампу решить еще одну задачу — устроить там «смену режима», считает эксперт.

Ранее Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. Победитель президентских выборов в США заявил о намерениях ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая и 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады. Трамп объяснил новые сборы борьбой с мигрантами и нелегальными наркотиками, которые пересекают границу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Стыдно, но такое происходит». В чем Трамп заподозрил своего будущего советника по Украине?

      В России открыли крупное месторождение газа

      Госдума одобрила переименование города Ростов

      «Транснефть» прокомментировала резкое повышение налога на прибыль для компании

      София Ротару переписала подаренную Лужковым квартиру на сына

      Госдума ввела новые штрафы для владельцев домашних животных

      Иностранная авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

      Россиян с однокомнатными квартирами призвали не отчаиваться

      Рэпер Noize MC обжаловал штраф за дискредитацию Российской армии

      ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Новой Каховке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше