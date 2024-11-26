Политолог заявил о стремлении Трампа добиться смены власти в Канаде

Дудаков: Трамп добивается смены власти в Канаде угрозой повышения пошлин

Угрожая повысить пошлины на товары из Канады и Мексики, избранный президент США Дональд Трамп стремится заставить эти страны активнее бороться с контрабандой опиоидов, а также с потоком нелегальной миграции. Кроме того, возможное введение новых пошлин на товары из Канады позволит Трампу добиться смены власти в этой стране. Такое мнение выразил в беседе с газетой «Взгляд» политолог Малек Дудаков.

«Любые угрозы со стороны Дональда Трампа о введении тарифов нужно воспринимать как рычаг в переговорах с теми странами, в отношении которых данные меры могут быть введены. В данном случае речь идет о Мексике, Канаде и Китае», — заявил эксперт.

Дудаков также напомнил, что, по сведениям из СМИ, Трамп еще в январе допускал введение 60-процентной пошлины на весь импорт из Китая. «Однако подобный шаг стал бы очень сильным ударом для американской экономики, зависимой от поставок китайских товаров. И избранный президент США это понимает, поэтому сейчас он постепенно отказывается от этих планов», — сказал Дудаков.

Одна из основных претензий Трампа к Канаде связана с нелегальной миграцией. Американист отметил, что в Канаде с этим действительно серьезные проблемы. Возможное введение пошлин на товары из этой страны позволит Трампу решить еще одну задачу — устроить там «смену режима», считает эксперт.

Ранее Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. Победитель президентских выборов в США заявил о намерениях ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая и 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады. Трамп объяснил новые сборы борьбой с мигрантами и нелегальными наркотиками, которые пересекают границу.