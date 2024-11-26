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16:22, 26 ноября 2024Силовые структуры

Сбивший женщину с ребенком во время дрифта российский автоблогер сдался полиции

Полиция задержала автоблогера Гаджиева, сбившего женщину с ребенком в Одинцово
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Автоблогер из Дагестана Гаджи Гаджиев, сбивший женщину с ребенком во время дрифта в подмосковном Одинцово, сдался полиции спустя 10 дней после происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчину задержали, сейчас он дает показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения и действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

В середине ноября автоблогер за рулем BMW дрифтовал на парковке в подмосковном Одинцово, за ним наблюдала толпа зрителей, уточняет Telegram-канал SHOT. Гаджиев не справился с управлением, и его машина влетела в людей, попутно сбив несколько человек. В числе пострадавших была женщина с коляской.

На кадрах виден инцидент.

Пострадавших госпитализировали, а водитель скрылся. Теперь ему грозит два года колонии за наезд на зрителей. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос с избранием автоблогеру меры пресечения.

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