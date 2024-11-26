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11:09, 26 ноября 2024Мир

Шольц заявил о намерении продолжать контакты с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении продолжать контакты с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после выдвижения от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на второй срок заявил о намерении продолжать контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что это решение является не частью его предвыборной кампании, а необходимостью. «Я продолжу делать это [проводить переговоры], потому что я представляю эту страну в Европе и мире и должен позаботиться о том, чтобы мы действовали очень ответственно, когда речь идет о мире и безопасности», — указал он.

Шольц отметил, что его инициатива является «ответственной и необходимой». При этом немецкий лидер подчеркнул, что одним телефонным разговором нельзя достичь мира.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что продолжает выступать против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus и разрешения бить ими вглубь России, чтобы избежать эскалации конфликта. При этом он поддержал инициативу предоставления военной помощи Киеву в размере 12 миллиардов евро «из государственного бюджета Германии на 2025 год».

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