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16:38, 25 ноября 2024Мир

Шольц озвучил свои планы на Украину после выдвижения на пост канцлера

Шольц после выдвижения на второй срок выступил против эскалации на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после выдвижения от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на второй срок заявил, что продолжает выступать против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus и разрешения бить ими вглубь России, чтобы избежать эскалации конфликта. Об этом политик заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась на официальном канале партии на YouTube.

«Это по-прежнему важно, что я постоянно следил за тем, чтобы Германия не принимала неправильных решений касательно украинского конфликта. Например, когда я сказал, что Берлин не будет поставлять ракеты Taurus, а также, когда я выразил несогласие с тем, чтобы поставляемое нашей страной тяжелое вооружение использовалось Вооруженными силами Украины для осуществления атак вглубь российской территории», — отметил политик.

При этом Шольц заявил о поддержке инициативы предоставления военной помощи Киеву в размере 12 миллиардов евро «из государственного бюджета Германии на 2025 год».

Ранее СДПГ официально выдвинула Шольца в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ. Отмечается, что у него появился шанс переизбраться на второй срок, несмотря на распад «светофорной» коалиции.

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