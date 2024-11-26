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19:01, 26 ноября 2024Из жизни

Сотрудники одного банка поклялись на крови быть честными

В Японии руководители банка поклялись покончить с собой, если украдут у клиентов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: umaruchan4678 / Shutterstock / Fotodom

В Японии сотрудники банка Shikoku Bank поклялись на крови быть честными и не воровать у клиентов. Об этом сообщает Business Standard.

Странная, по мнению многих клиентов, клятва появилась на сайте банка, а позже распространилась в социальных сетях. В обращении сравнивались системы управления в банках США и Японии, и делался вывод, что американским сотрудникам финансовых учреждений чаще удается уйти безнаказанными после совершенных афер.

В противовес этому руководители Shikoku Bank объявили: «Любой сотрудник банка, который украл деньги или заставил коллег сделать это, заплатит за это своим имуществом, а затем совершит суицид». В обращении также сказано, что клятву подписали 23 руководителя банка, включая президента.

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Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида мужчина попал за решетку после того, как попытался получить в банке один цент. Сотрудница банка решила, что он пытается совершить ограбление.

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