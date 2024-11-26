Житель Селидово рассказал об уничтожении Starlink бойцами ВСУ перед выходом из города

Житель Селидово Бычков: ВСУ перед выходом из города уничтожили терминал Starlink

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед выходом из Селидово уничтожили терминал спутниковой связи Starlink, которым пользовались горожане для связи. Об этом рассказал РИА Новости местный житель Петр Бычков.

«[В центре города на заправке] стоял [терминал] Starlink, мы могли хоть с родственниками как-то связаться. Подъехали две машины — микроавтобус и джип. Выскочили с автоматами, выстрелили в воздух и расстреляли Starlink», — рассказал мужчина.

Он добавил, что бойцы ВСУ отбирали у местных жителей средства связи, телефоны и ноутбуки.

Ранее житель Селидово рассказал, как украинские военные прострелили колени 40-летней женщине. Он отметил, что у совершивших это бойцов на форме были синяя и зеленая изоленты, однако опознавательные знаки подразделений отсутствовали.