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14:15, 26 ноября 2024Бывший СССР

Житель Селидово рассказал об уничтожении Starlink бойцами ВСУ перед выходом из города

Житель Селидово Бычков: ВСУ перед выходом из города уничтожили терминал Starlink
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед выходом из Селидово уничтожили терминал спутниковой связи Starlink, которым пользовались горожане для связи. Об этом рассказал РИА Новости местный житель Петр Бычков.

«[В центре города на заправке] стоял [терминал] Starlink, мы могли хоть с родственниками как-то связаться. Подъехали две машины — микроавтобус и джип. Выскочили с автоматами, выстрелили в воздух и расстреляли Starlink», — рассказал мужчина.

Он добавил, что бойцы ВСУ отбирали у местных жителей средства связи, телефоны и ноутбуки.

Ранее житель Селидово рассказал, как украинские военные прострелили колени 40-летней женщине. Он отметил, что у совершивших это бойцов на форме были синяя и зеленая изоленты, однако опознавательные знаки подразделений отсутствовали.

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