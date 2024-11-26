Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед выходом из Селидово уничтожили терминал спутниковой связи Starlink, которым пользовались горожане для связи. Об этом рассказал РИА Новости местный житель Петр Бычков.
«[В центре города на заправке] стоял [терминал] Starlink, мы могли хоть с родственниками как-то связаться. Подъехали две машины — микроавтобус и джип. Выскочили с автоматами, выстрелили в воздух и расстреляли Starlink», — рассказал мужчина.
Он добавил, что бойцы ВСУ отбирали у местных жителей средства связи, телефоны и ноутбуки.
Ранее житель Селидово рассказал, как украинские военные прострелили колени 40-летней женщине. Он отметил, что у совершивших это бойцов на форме были синяя и зеленая изоленты, однако опознавательные знаки подразделений отсутствовали.