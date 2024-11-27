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12:58, 27 ноября 2024Россия

Боец СВО с инвалидностью пожаловался на отнимающих у него работу мигрантов

Ставший инвалидом на СВО россиянин пожаловался на мигрантов в такси
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

Ставший инвалидом на специальной военной операции (СВО) россиянин пожаловался на мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

По словам ветерана, работающего таксистом, иностранцы лишают русских работы. Они вытесняют водителей с парковки перед воинской частью и кратно завышают цены на услуги такси, пояснил он.

После разговора с общественниками некоторые из иностранцев извинились за свое поведение. «Но делу это уже не поможет», — отметил канал.

Ранее в Сургуте приезжие напали на бойца СВО, сломав ему нос и выбив зубы. Якобы им не понравился взгляд мужчины.

ЖЗЛ
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