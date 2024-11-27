«Это для каких-то нуворишей и коррупционеров». В Госдуме призвали навести порядок с ценами на билеты в Большой театр

Депутат ГД Милонов: цена на билеты в Большой театр стала бессовестной

На сегодняшний день стоимость билетов в Большой театр стала бессовестной. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он напомнил, что Большой театр — это прежде всего госструктура, а не частная лавка.

Я считаю, что финансовая политика Большого выглядит бессовестной. Это политика, нацеленная на каких-то нуворишей и коррупционеров: честный человек не может заплатить такие деньги за билеты. Это же государственная структура Виталий Милонов депутат Госдумы

В связи с этим Милонов призвал Министерство культуры навести порядок с ценами.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ценовую политику Большого театра критиковали не первый раз

Цены на билеты в театры также неоднократно критиковал народный артист Николай Цискаридзе. По словам звезды балета, в СССР люди могли себе позволить сходить в театр, тогда как сейчас цена на билет, сопоставимая со средним окладом, является ненормальной. Он отметил, что из-за ценовой политики сегодня театры посещают только состоятельные люди.

В то же время артист напомнил, что театры существуют за счет налогоплательщиков. «Люди уже заплатили за то, что эти театры содержатся», — указал он.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала высказывание Николая Цискаридзе.

Мы ежегодно выделяем в бюджете России достаточно большие деньги на содержание государственных театров. При этом налоги в основном платят небогатые граждане Елена Драпеко первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре

По словам чиновницы, если посмотреть, с кого сейчас в наибольшем количестве собирается НДФЛ, то можно сделать вывод, что основные налогоплательщики в театр не ходят. В связи с этим Драпеко высказалась за расширение практики гибкой ценовой политики в театрах. По ее мнению, надо оставить как дорогие места в первых рядах и ложах, так и скидочные и льготные билеты.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В свою очередь, директор Большого театра Валерий Гергиев заявил, что «во всем мире так билеты продаются». «[Начиная] от первого класса, потом — бизнес-класс, потом — экономкласс, эконом-комфорт и так далее», — отметил он и пояснил, что в целом это распространено повсеместно. Билеты в Большой подорожали еще в начале 2024 года.

В России начались спекуляции с билетами в Большой театр

На фоне высоких цен на театральные постановки в России все чаще стали отмечаться случаи спекуляции. Например, еще в 2017-м аферисты создали сайты-двойники и продавали билеты на культурно-массовые мероприятия, проходившие в Москве, как оказалось, по завышенным ценам. Мошенники обманули желающих приобщиться к искусству на 130 миллионов рублей.

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

В ноябре 2023 года произошел еще один инцидент — люди стояли в огромных очередях за билетами на «Щелкунчика» в Большой театр. Им выдавали браслеты с номерами очередей, и только потом они шли непосредственно за билетом.

Тогда в давке пострадали два человека. Позднее они подали коллективную жалобу на Большой театр. Потенциальные зрители надеялись, что им выплатят компенсации морального ущерба из-за «ненадлежащей организации продажи билетов». Потерпевшие также просили привлечь управляющих театра к ответственности за «организацию массовых беспорядков».

Уже с 1 октября 2024 года Большой театр начал продавать билеты только по паспортным данным. Теперь персональная информация человека должна быть занесена в билет. При несоответствии указанных данных зритель уже не сможет попасть на спектакль. В театре заявили, что подобные меры ввели в целях предотвращения спекуляций.