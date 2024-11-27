ФСБ раскрыла в российском детском саду масштабные махинации на 80 миллионов рублей

ФСБ: сотрудники детсада в Сургуте похитили путем мошенничества 80 млн руб.

Сотрудники ФСБ раскрыли масштабные махинации в детском саду Сургута Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом ТАСС сообщили в управлении ведомства по Тюменской области.

На основании материалов спецслужбы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении семи работников дошкольного образовательного учреждения — под следствием оказались директор, заведующая и пятеро их подчиненных. Им вменяется хищение из бюджета 80 миллионов рублей в рамках национального проекта «Демография».

По версии следствия, работники детсада вступили в преступный сговор с целью получения субсидий от департамента образования администрации Сургута. С 2020 по 2024 год они предоставляли ложные сведения о количестве детей, посещающих учреждение, на основании чего из бюджета им выделялись средства. Кроме того, в детсад были фиктивно трудоустроены пять человек, чья зарплата шла участникам преступной группы.

25 ноября сообщалось, что в Басманном суде Москвы гособвинение запросило до девяти лет лишения свободы для троих обвиняемых в хищении 200 миллионов рублей через «Пушкинские карты».