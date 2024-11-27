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12:26, 27 ноября 2024Мир

Итальянские контрактники ВСУ пожаловались на нехватку оружия и превосходство России

Corriere della Sera: наемники ВСУ из Италии заявили о превосходстве РФ в воздухе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Подписавшие контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) военнослужащие из Италии жалуются на нехватку оружия и говорят о тотальном превосходстве России в воздухе. Их слова приводит газета Corriere della Sera.

«Здесь не хватает всего, у нас нет даже ручных гранат, а русские хорошо сражаются. Когда-то у них почти не было дронов, сегодня они доминируют в небе», — заявил итальянец с позывным «Поло».

Ранее стало известно, что группу украинских военнослужащих в форме НАТО обнаружили и уничтожили в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи в Курской области.

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