Corriere della Sera: наемники ВСУ из Италии заявили о превосходстве РФ в воздухе

Подписавшие контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) военнослужащие из Италии жалуются на нехватку оружия и говорят о тотальном превосходстве России в воздухе. Их слова приводит газета Corriere della Sera.

«Здесь не хватает всего, у нас нет даже ручных гранат, а русские хорошо сражаются. Когда-то у них почти не было дронов, сегодня они доминируют в небе», — заявил итальянец с позывным «Поло».

Ранее стало известно, что группу украинских военнослужащих в форме НАТО обнаружили и уничтожили в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи в Курской области.