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10:42, 27 ноября 2024Россия

Под Курском заметили солдат в форме НАТО. Российские бойцы нанесли удар дроном по их блиндажу. Что об этом известно?

«Ахмат» при помощи БПЛА уничтожил группу солдат в форме НАТО под Суджей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Группу солдат в форме НАТО обнаружили и уничтожили в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи в Курской области при помощи расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группы «Аида» спецназа «Ахмат».

Оператору FPV-дрона удалось нанести удар по блиндажу, где, предположительно, укрывалась группа иностранных военнослужащих.

По ним работают и ВКС РФ, наши замечательные самолеты. Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль и работы

Элджейоператор БПЛА

Напарник Элджея отметил, что в этой местности ранее неоднократно наблюдалось движение солдат в иностранной форме. «Там и окопы у них, туда наши фэпэвэшники работают», — рассказал он.

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Кроме того, Элджей добавил, что из-за нехватки военной техники украинские солдаты начали использовать строительную. Так, другой российский боец видел, как бойцы противника перемещались на самосвале. Поскольку у украинских военнослужащих почти не осталось серьезной техники на этом направлении, чаще всего они используют пикапы.

Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в лесу Курской области попало на видео

В распоряжении «Ленты.ру» оказались кадры обнаружения пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве в Курской области.

Во время контроля над пунктом дислокации спецназ Росвагрдии заметил неопознанное транспортное средство, после чего им было принято решение о применении дрона-камикадзе. В результате были уничтожены пять украинских военных, а также одна единица техники.

По последним данным Минобороны, всего с 6 августа ВСУ потеряли на курском направлении более 35,5 тысячи солдат, 217 танков, 152 боевые машины пехоты, 121 бронетранспортер и десятки другой военной техники.

Ранее под Курском впервые поймали воевавшего на стороне ВСУ британского наемника

В конце прошлой недели российские военные взяли в плен британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона. На допросе он пояснил, что отправился воевать на стороне ВСУ после того, как его отца посадили в тюрьму. «Это была плохая идея», — констатировал иностранец.

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Ленинский районный суд Курска арестовал солдата. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России — о теракте и наемничестве. В суде отметили, что арестованный иностранец родом из города Банбери графства Оксфордшир.

Как уточнил командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах, британский наемник занимался корректировкой действий украинских солдат — инструктировал и наводил их.

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В НАТО заявили о продолжении помощи Киеву, несмотря на «Орешник»

В пресс-службе Североатлантического альянса рассказали о продолжении помощи Киеву, несмотря на применение Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник». Там сообщили, что применение данного оружия не повлияет на ход конфликта.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя эти данные, отметил, что российский президент Владимир Путин ясно дал понять западным государствам, что Москва будет отвечать на новые угрозы. По его мнению, Совет Украина — НАТО продолжает вести «дремучую» политику, не признавая военного превосходства РФ.

«В условиях обновленной ядерной доктрины России не только Украина может стать "страной-камикадзе", но и вся Европа (да и не только) рискует попасть в заложники к ястребам-русофобам», — подчеркнул депутат.

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