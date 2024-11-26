В Госдуме прокомментировали намерение НАТО продолжать оказывать военную помощь Киеву

Слуцкий: Совет Украина — НАТО отказывается признавать военное превосходство РФ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал заявление НАТО о готовности продолжать оказывать военную помощь Киеву после удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске с помощью ракетных систем «Орешник».

«В условиях обновленной ядерной доктрины России не только Украина может стать "страной-камикадзе", но и вся Европа (да и не только) рискует попасть в заложники к ястребам-русофобам», — написал депутат.

По его словам, российский президент Владимир Путин ясно дал понять западным государствам, что Москва будет отвечать на новые угрозы. Слуцкий считает, что Совет Украина — НАТО продолжает вести «дремучую» политику, не признавая военного превосходства России и заверяя Киев в дальнейшей помощи.

Ранее пресс-служба альянса сообщила, что в ходе заседания Совета НАТО — Украина, которое прошло в Брюсселе во вторник, организация подтвердила свои намерения продолжать поддерживать Киев, отметив, что использование Вооруженными силами России (ВС РФ) ракетных систем «Орешник» не повлияет на ход конфликта.