Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:01, 26 ноября 2024Россия

В Госдуме прокомментировали намерение НАТО продолжать оказывать военную помощь Киеву

Слуцкий: Совет Украина — НАТО отказывается признавать военное превосходство РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал заявление НАТО о готовности продолжать оказывать военную помощь Киеву после удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по объекту военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске с помощью ракетных систем «Орешник».

«В условиях обновленной ядерной доктрины России не только Украина может стать "страной-камикадзе", но и вся Европа (да и не только) рискует попасть в заложники к ястребам-русофобам», — написал депутат.

По его словам, российский президент Владимир Путин ясно дал понять западным государствам, что Москва будет отвечать на новые угрозы. Слуцкий считает, что Совет Украина — НАТО продолжает вести «дремучую» политику, не признавая военного превосходства России и заверяя Киев в дальнейшей помощи.

Ранее пресс-служба альянса сообщила, что в ходе заседания Совета НАТО — Украина, которое прошло в Брюсселе во вторник, организация подтвердила свои намерения продолжать поддерживать Киев, отметив, что использование Вооруженными силами России (ВС РФ) ракетных систем «Орешник» не повлияет на ход конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Можем и будем». Главком ВСУ анонсировал новое контрнаступление Украины

      Сибига рассказал о создании «Украинского легиона» в Польше

      В Австрии поддержали стремление Трампа к миру на Украине

      Трамп поинтересовался мнением о Путине

      Трамп задумался о прямых переговорах с Ким Чен Ыном

      В НАТО призвали создать стратегию по сдерживанию России

      В Израиле назвали соглашение с Ливаном исторической ошибкой

      В Польше предсказали трудные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

      Пленный рассказал об обучении украинских военных стрельбе на симуляторах

      Во Франции ответили на слова Макрона о скорой отставке правительства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше