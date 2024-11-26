В НАТО сделали заявление о дальнейшей помощи Украине

НАТО продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на использование РФ «Орешника»

В пресс-службе НАТО сообщили о намерении альянса продолжить оказывать Киеву военную помощь, несмотря на применение Россией баллистической ракеты «Орешник» для удара по объекту украинского военно-промышленного комплекса в Днепропетровске, передает РИА Новости.

В заявлении сказано, что в ходе заседания Совета НАТО — Украина, которое прошло в Брюсселе во вторник, организация подтвердила свои намерения продолжать поддерживать Киев, отметив, что использование Вооруженными силами России (ВС РФ) ракетных систем «Орешник» не повлияют на ход конфликта.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты всех фракций считают, что применение Россией «Орешника» по Украине было необходимым. По словам парламентария, этот вывод он сделал по итогам выступления представителей фракций. Володин отметил, что на применение этого вида вооружения Россию толкнули внешние факторы.