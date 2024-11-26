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13:13, 26 ноября 2024Россия

Володин озвучил позицию Госдумы о необходимости применения «Орешника» по Украине

Спикер ГД Володин: депутаты считают, что применение «Орешника» было необходимым
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутаты всех фракций Государственной Думы (ГД) считают, что применение Россией «Орешника» по Украине было необходимым. Эту позицию нижней палаты парламента озвучил спикер ГД Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

По словам парламентария, этот вывод он сделал по итогам выступления представителей фракций. Володин отметил, что на применение этого вида вооружения Россию толкнули внешние факторы. «Это итог шагов на нагнетание и гонки вооружений и напряжения со стороны руководства США и глав ряда европейских государств», — заявил он.

Ранее сообщалось, что на Западе испугались последствий применения «Орешника».

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения. По его словам, это было сделано после того, как Вооруженные силы Украины атаковали территорию РФ шестью ракетами ATACMS, а 21 ноября — системами HIMARS и Storm Shadow американского и английского производства.

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