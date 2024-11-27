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09:06, 27 ноября 2024Силовые структуры

Уничтожение личного состава ВСУ росгвардейцами в Курской области попало на видео

Росгвардия уничтожила 5 украинских военных и технику ВСУ в лесах Курской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Росгвардейцы уничтожили личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесах Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии и предоставили оперативное видео.

На кадрах виден момент обнаружения пункта временной дислокации ВСУ в лесном массиве. Далее показывается видео, снятое, предположительно, с дрона.

Как уточнили в ведомстве, во время контроля над пунктом дислокации спецназ Росвагрдии заметил неопознанное транспортное средство. Бойцами было принято решение о применении дрона-камикадзе — в результате были уничтожены пять украинских военных, а также одна единица техники ВСУ.

Ранее росгвардейцы обнаружили крупный схрон с боеприпасами и оружием в Запорожской области.

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