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09:16, 27 ноября 2024Россия

В «Ахмате» заявили об использовании ВСУ в Курской области строительной техники

Боец Элджей: ВСУ используют в Курской области стройтехнику из-за дефицита
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать стройтехнику в Курской области из-за нехватки военной техники. Об этом заявил оператор БПЛА с позывным Элджей из группы Аида спецназа «Ахмат», его цитирует РИА Новости.

«Когда контрнаступление наших началось, ночью включаешь два экрана, тепловизионный и обыкновенный, было видно, как множество техники отступает за Суджу, дальше не видели. Конечно, сейчас технику редко наблюдаем», — сказал боец спецназа.

Его коллега с позывным Омут добавил, что заметил, как ВСУ приехали на самосвале. Российские военные, по его словам, редко видят какую-либо украинскую военную технику близ Суджи — с беспилотников в основном можно наблюдать пикапы противника.

Ранее крымские десантники ударили по колонне бронемашин ВСУ в Курской области. Удар нанес расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Он ударил по одной боевой машине пехоты, которая двигалась по проселочной дороге в колонне. Вторая машина из колонны пыталась уйти в тыл, однако ее настигли расчетом FPV-дрона воздушно-десантных войск.

ЖЗЛ
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