CNN: российские военные могут прорвать фронт ВСУ на покровском направлении

Российские военные могут прорвать фронт украинской армии и зайти далеко вглубь на покровском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на украинских военных.

«Сейчас они как можно больше подтягивают свои войска к фронту. Затем в какой-то момент они пойдут на штурм. В один момент они могут зайти очень далеко», — сказал один из собеседников издания.

Он также подчеркнул, что не знает, сколько времени осталось у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), и усомнился, есть ли оно у них вообще.

Кроме того, военные рассказали, что надеются на беспилотные летательные аппараты из-за нехватки людей на покровском направлении. По их словам, ВСУ испытывают нехватку личного состава для сдерживания наступления Российской армии.