Киевская администрация настаивает на восстановлении «дома Зеленского»

Власти Киева настаивают на восстановлении «дома Зеленского». Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Речь идет о разрушении неизвестными «дома Евмения Зеленского» в центре Киева. «Это здание является неотъемлемой частью исторического лица столицы, поэтому его восстановление — приоритетная задача для города», — заявили в ведомстве.

В КГВА добавили, что восстановление «дома Зеленского» вернет Киеву «частицу его истории». Власти призвали правоохранительные органы не препятствовать работам по восстановлению архитектурного сооружения.

В июле неизвестные разрушили арестованный «дом Евмения Зеленского». Это произошло после скандала с документами о статусе здания, которому было 134 года на тот момент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости больше средств противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Киев активно работает над получением систем ПВО с западными партнерами.