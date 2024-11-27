Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:57, 27 ноября 2024Бывший СССР

На Украине захотели восстановить «дом Зеленского»

Киевская администрация настаивает на восстановлении «дома Зеленского»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: President Of Ukraine / Flickr

Власти Киева настаивают на восстановлении «дома Зеленского». Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Речь идет о разрушении неизвестными «дома Евмения Зеленского» в центре Киева. «Это здание является неотъемлемой частью исторического лица столицы, поэтому его восстановление — приоритетная задача для города», — заявили в ведомстве.

В КГВА добавили, что восстановление «дома Зеленского» вернет Киеву «частицу его истории». Власти призвали правоохранительные органы не препятствовать работам по восстановлению архитектурного сооружения.

В июле неизвестные разрушили арестованный «дом Евмения Зеленского». Это произошло после скандала с документами о статусе здания, которому было 134 года на тот момент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости больше средств противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Киев активно работает над получением систем ПВО с западными партнерами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ядерное оружие и 24 миллиарда долларов. Чем Байден готов помочь Украине до прихода Трампа в Белый дом?

      Токаев назвал Казахстан союзником России

      В Германии прокомментировали сообщения о закрытии бюро Первого канала

      Бортпроводник в США напал на коллегу в отеле и порезал ей шею

      В Кремле высказались об участии российской делегации в инаугурации президента США

      Невиновный мужчина 13 лет провел в тюрьме и потребовал 89 миллионов рублей у властей

      Многодетный отец с Урала скрыл от семьи отправку на СВО и был смертельно ранен

      Продление ареста бывшему адвокату Пашаеву признали законным

      Жителям российской деревни пришлось закапывать еду в снег

      Цены на один вид жилья в России поднимутся в полтора раза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше