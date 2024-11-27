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06:30, 27 ноября 2024Россия

Россиянам назвали три главных правила безопасного вождения зимой

Моржаретто: одно из правил безопасного вождения зимой — резко не тормозить
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Одно из правил безопасного вождения зимой в минусовую температуру — резко не тормозить, сообщил автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Этот и другие условия комфортной езды специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Три главных хорошо: первое — быстро не ездить, второе — резко не тормозить, третье — рулем работать очень плавно. Вот три главных правила [безопасного вождения зимой]», — перечислил Моржаретто.

Автоэксперт отметил, что при нарушении одного из условий существует вероятность попадания в дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Ранее основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников сообщил, что такие китайские авто, как Geely, Chery и Haval, часто сталкиваются с рядом «зимних проблем». Так, многие владельцы жалуются на плохую работу печки и долгий прогрев салона. Стрельников отметил, что еще один проблемный момент — частое возникновение сбоев в работе мультимедийных систем и приборных панелей.

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