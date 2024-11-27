Военкор Симонов: украинский пулеметчик перепутал позиции и поразил 20 солдат ВСУ

Украинский пулеметчик в зоне специальной военной операции (СВО) перепутал позиции, прыгнул в траншею к российским военнослужащим и уничтожил около 20 сослуживцев из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный корреспондент RT Александр Симонов.

«Максимально профессиональный пулеметчик», — отметил журналист. По словам Симонова, российские бойцы приняли украинца за военного из «соседнего подразделения» и подавали ему боеприпасы. Он также добавил, что впоследствии украинского пулеметчика взяли в плен и предложили ему подписать контракт, но он отказался.

Ранее российский военный при выполнении боевой задачи случайно заехал в тыл ВСУ в районе Харькова и вернулся с трофеем. Боец должен был доставить на передовую топливо, но перепутал поворот и заехал на подконтрольную украинским военным территорию.