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22:59, 27 ноября 2024Бывший СССР

Пулеметчик ВСУ перепутал позиции и уничтожил несколько десятков сослуживцев

Военкор Симонов: украинский пулеметчик перепутал позиции и поразил 20 солдат ВСУ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout / Reuters

Украинский пулеметчик в зоне специальной военной операции (СВО) перепутал позиции, прыгнул в траншею к российским военнослужащим и уничтожил около 20 сослуживцев из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный корреспондент RT Александр Симонов.

«Максимально профессиональный пулеметчик», — отметил журналист. По словам Симонова, российские бойцы приняли украинца за военного из «соседнего подразделения» и подавали ему боеприпасы. Он также добавил, что впоследствии украинского пулеметчика взяли в плен и предложили ему подписать контракт, но он отказался.

Ранее российский военный при выполнении боевой задачи случайно заехал в тыл ВСУ в районе Харькова и вернулся с трофеем. Боец должен был доставить на передовую топливо, но перепутал поворот и заехал на подконтрольную украинским военным территорию.

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