В России обещали ответить на угрозы НАТО ударом «Орешника»

Член научного совета при Совбезе Яковенко: Россия ответит НАТО ударом «Орешника»

Заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совбезе России Александр Яковенко заявил, что страна может пресечь угрозу от НАТО, которая планирует разместить войска у границ РФ и Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что у Москвы есть все основания доказать, что она не претендует на чужие территории, включая стран НАТО. «Другое дело — превентивные удары на глубину с нашей территории, из морских и океанских акваторий и воздушного пространства», — подчеркнул он.

Яковенко добавил, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции создает угрозу для России. Он заверил, что в таком случае Москва ответит ударом «Орешника». Ракета позволяет нивелировать угрозы «бескровно и не применяя ядерное оружие».

21 ноября в ходе своего обращения к гражданам президент России Владимир Путин заявил, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». По его словам, в ходе испытаний ракета поразила цели.