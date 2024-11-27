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08:13, 27 ноября 2024Россия

В России обещали ответить на угрозы НАТО ударом «Орешника»

Член научного совета при Совбезе Яковенко: Россия ответит НАТО ударом «Орешника»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Unsplash

Заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совбезе России Александр Яковенко заявил, что страна может пресечь угрозу от НАТО, которая планирует разместить войска у границ РФ и Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что у Москвы есть все основания доказать, что она не претендует на чужие территории, включая стран НАТО. «Другое дело — превентивные удары на глубину с нашей территории, из морских и океанских акваторий и воздушного пространства», — подчеркнул он.

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Яковенко добавил, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции создает угрозу для России. Он заверил, что в таком случае Москва ответит ударом «Орешника». Ракета позволяет нивелировать угрозы «бескровно и не применяя ядерное оружие».

21 ноября в ходе своего обращения к гражданам президент России Владимир Путин заявил, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». По его словам, в ходе испытаний ракета поразила цели.

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