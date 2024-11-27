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23:34, 27 ноября 2024Мир

Захарова высказалась о коррупции на Украине

Захарова: Верховная Рада «под шумок» внесла поправку в уголовный кодекс Украины
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / File Photo / Reuters

В среду, 20 ноября Верховная Рада «под шумок» принятия инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским закона о лишении государственных наград «за популяризацию или пропаганду "государства-агрессора"» внесла поправку в уголовный кодекс, исключив конфискацию имущества из перечня наказаний за коррупционные преступления. На это в Telegram-канале обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Ранее соответствующая норма была принята в качестве одного из условий Европейского Союза для получения четырех миллиардов евро. (...) Получили на Украине эти четыре миллиарда евро, разворовали, а теперь можно уже поправочку и отменить. Не нужна она, не дай бог, придут, конфискуют что-нибудь», — написала дипломат.

Захарова также привела данные экс-министра труда Польши Петра Кульпы, согласно подсчетам которого «на Украине было своровано от 30 до 50 процентов полученных от спонсоров средств». По его мнению, из украденной коррупционерами суммы можно было бы сверстать годовой бюджет поддержки Киева.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход сообщила о жалобах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на вымогательство и коррупцию. Она добавила, что командование требует от военных деньги за отпуск или отправку не на передовую.

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