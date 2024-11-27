Женщина похудела на 66 килограммов и раскрыла свой секрет

Женщина из Индии сбросила 66 килограммов и назвала кардио секретом похудения

Женщина из Индии похудела почти вдвое и раскрыла секрет успеха. Об этом пишет Hindustan Times.

Программистка по имени Нону весила 130 килограммов, но сумела сбросить 66 килограммов за время похудения. Теперь она делится с другими секретами своего преображения. В недавнем видео на странице в соцсетях она ответила на вопрос подписчика, который спросил ее, какое упражнение мотивировало ее не останавливаться, когда хотелось сдаться.

По словам Нону, в ее случае это было кардио. Женщина назвала кардиотренировки — ходьбу, бег, отжимания, прыжки со скакалкой и прочее, что повышает частоту сердечных сокращений на протяжении длительного периода времени, — обязательными для тех, кто хочет похудеть.

«Моими основными тренировками были кардиотренировки. Я весила 130 килограммов, и при таком весе было очень тяжело пройти даже небольшое расстояние. Я помню, в первый день моего пути к похудению я смогла пройти только 700 метров, это был мой предел. Я была измотана. Но на следующий день я смогла пройти около километра», — рассказала Нону.

По словам женщины, нужно помнить о необходимости маленьких шагов, последовательности и нацеленности на результат. «Не то чтобы я любила ходить пешком или получала от этого удовольствие. Я ненавидела это, я ненавидела тренировки. Я никогда в жизни не думала, что буду получать удовольствие от ходьбы или бега, но теперь все именно так», — отметила Нону, объясняя, что любовь к спорту не придет одномоментно.

Ранее сообщалось, что в Японии девушка сумела похудеть на 11 килограммов за два месяца ради того, чтобы влезть в свадебное платье мечты. В преддверии свадьбы она сбросила вес с 63 до 51 килограмма.