Житель Селидово рассказал о поиске сотрудниками СБУ семей с детьми

Житель Селидово Дмитрий заявил, что СБУ искали семьи с детьми для эвакуации

Житель Селидово по имени Дмитрий заявил РИА Новости, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в момент захода российских войск на окраины города активно искали семьи с детьми для принудительной эвакуации.

По его словам, в один из дней, когда мужчина шел к товарищу в другой район, ему встретились две группы СБУ в количестве четырех человек. Помимо проверки документов у него уточнили наличие несовершеннолетних членов семьи, а на следующий день интересовались, знает ли он людей, проживающих с детьми.

«Люди, которые не хотели выезжать на территорию Украины и детей туда своих отправлять или вывозить, прятали их кто как мог. Ну и соответственно СБУшники выявляли сепаратистов», — добавил Дмитрий.

Мужчина добавил, что отвечал сотрудникам отрицательно и говорил, что не знает таких семей, что все уже уехали, кроме стариков.

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