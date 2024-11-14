Треть выехавших из Мариуполя на Украину жителей вернулась в город. Почему они покинули подконтрольные Киеву территории?

Андрющенко: треть ранее уехавших жителей Мариуполя вернулись в свои дома

Треть жителей Мариуполя, ранее уехавших из города, вернулись в свои дома. Советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, почему местные жители приехали обратно в Донецкую народную республику (ДНР), покинув подконтрольные Киеву территории.

30 процентов беженцев вернулось в Мариуполь

В первую очередь, отметил Андрющенко, возвращаются те люди, у которых уцелело жилье в Мариуполе.

По словам украинского чиновника, проблема лежит исключительно в отсутствии финансовой поддержки со стороны киевских властей. Из-за того, что уехавшим оказалось негде жить на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории, они вернулись обратно в свои дома.

Причина очень ясна — отсутствие решения жилищного вопроса на территории Украины. Людям негде жить или нет средств, чтобы обеспечивать аренду жилья Петр Андрющенко советник назначенного Киевом мэра Мариуполя

Ситуация с возвращением беженцев вызвала беспокойство у правительства Украины

На то, что украинские беженцы стали возвращаться на неподконтрольные ВСУ территории, ранее обращали внимание в Верховной Раде. Так, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются в прифронтовые города и на неподконтрольные ВСУ территории. Причиной тому он называл социально-экономические трудности. Ситуация, подчеркнул он, вызывает серьезное беспокойство у правительства.

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Лубинец считает, чтобы исправить ситуацию, властям следует прямо говорить, на какую финансовую поддержку могут рассчитывать эвакуированные граждане.

Украинские власти сообщали об обязательных эвакуациях населения в разных населенных пунктах

Тем временем в нескольких территориях Украины сообщали об обязательной эвакуации. Так, в августе была проведена эвакуацию семей с детьми из 14 подконтрольных населенных пунктов ДНР. Жителей, в частности, вывозили из населенных пунктов Покровского района, в том числе и самого Покровска. В сентябре обязательную эвакуацию объявили из нескольких населенных пунктов Сумской области. Украинцев переселяли из Глухова, Свессы и Эсмани.

В середине октября о вывозе всего гражданского населения объявили в Харьковской области. Глава областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что всего в эвакуации нуждались около 10 тысяч человек.

Месяцем позже, в ноябре, украинские власти приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 16 населенных пунктов Волновахского района занятой ВСУ части территории ДНР. В частности, речь идет о Большой Новоселке, Андреевке, Богатыре, Времевке и других населенных пунктах.