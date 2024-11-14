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11:43, 14 ноября 2024Бывший СССР

На Украине объявили принудительную эвакуацию из 16 населенных пунктов

Донецкая ОВА объявила эвакуацию из 16 населенных пунктов Волновахского района
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов Волновахского района занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в Telegram сообщила пресс-служба назначенной Киевом местной областной военной администрации (ОВА).

«Утвердили решение о проведении обязательной эвакуации принудительным образом детей с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из населенных пунктов Великоновоселковской поселковой территориальной общины Волновахского района», — говорится в публикации.

Речь идет, в частности, о Большой Новоселке, Андреевке, Богатыре, Времевке и других населенных пунктах.

Ранее стало известно о завершении российскими войсками зачистки Новоселидовки. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, российские военные также продвинулись в Курахово и селе Дальнее.

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