На Украине объявили принудительную эвакуацию из 16 населенных пунктов

Донецкая ОВА объявила эвакуацию из 16 населенных пунктов Волновахского района

Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов Волновахского района занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в Telegram сообщила пресс-служба назначенной Киевом местной областной военной администрации (ОВА).

«Утвердили решение о проведении обязательной эвакуации принудительным образом детей с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из населенных пунктов Великоновоселковской поселковой территориальной общины Волновахского района», — говорится в публикации.

Речь идет, в частности, о Большой Новоселке, Андреевке, Богатыре, Времевке и других населенных пунктах.

Ранее стало известно о завершении российскими войсками зачистки Новоселидовки. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, российские военные также продвинулись в Курахово и селе Дальнее.

