Россия передала Украине девять поварих батальона «Азов». Они попали в плен в Мариуполе весной 2022 года

Россия обменяла девять служивших поварихами в бригаде «Азов» женщин

Россия обменяла девять женщин, служивших поварихами в бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Их должны были судить в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, уже приступили к слушаниям дела. Информацию об обмене подтвердила адвокат Татьяна Степкина. Когда именно произошел обмен, не уточняется.

Сообщается, что переданные Украине женщины работали в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Часть была задержана в марте 2022 года при попытке пересечения блокпоста на юго-западной окраине города после ухудшения стратегического положения «Азова». Другие, находившиеся на больничном в период СВО, попали в плен в апреле того же года в других местах в ДНР.

Еще 12 азовцев остаются на скамье подсудимых

После передачи девяти женщин рассмотрение дела в военном суде продолжится, на скамье подсудимых остается 12 человек — членов бригады. Во время прений сторон гособвинитель попросил суд назначить им сроки от 16 до 24 лет колонии.

Ранее в ходе заседаний большинство фигурантов не признали вину, часть признала частично, подтвердив свое участие в «Азове». Также в ходе процесса суд удовлетворил ходатайство гособвинителя об изменении всем подсудимым инкриминируемых им статей УК ДНР на статьи УК РФ.

В числе подсудимых есть участники «Азова», которые весной 2022 года собирали информацию о местонахождении союзных сил ДНР и России, передавали ее для обстрелов и стреляли из автомата АК-74М по позициям войск. Они были задержаны при попытке выхода из зоны боевых действий на блокпосту вблизи «Азовстали».

Два года назад Украине передали командиров «Азова», часть вернулась на фронт

В сентябре 2022 года Россия в результате масштабного обмена передала среди прочих командиров «Азов» — Дениса Прокопенко с позывным Редис и его заместителя Святослава Паламара с позывным Калина.

Передача происходила в Турции, и по условиям обмена они должны были оставаться там до окончания конфликта. Однако в июле 2023 года они прибыли на Украину. Уже в августе Прокопенко вернулся на фронт — он присутствовал на встрече с главой МВД Украины Игорем Клименко, который приезжал на один из участков фронта. Перед этим он появился и на военных тактических учениях.