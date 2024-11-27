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17:15, 27 ноября 2024Путешествия

Жители мусульманских стран массово устремились в Россию

За девять месяцев 2024 года турпоток иностранцев в Россию вырос на 40 процентов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова
Дмитрий Вахруков

Дмитрий Вахруков . Фото: Алексей Никольский / POOL / ТАСС

Иностранцы, в том числе жители ряда мусульманских стран, массово устремились в Россию: за девять месяцев 2024 года турпоток из-за рубежа вырос на 40 процентов. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, передает ТАСС.

Замглавы ведомства отметил, что турпоток составил 3,2 миллиона человек. «Самый высокий прирост по тем странам, где работаем по продвижению, — добавил он. — У Саудовской Аравии, например, рост в 12 раз, у Омана и Кувейта — в шесть раз».

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Более того, по словам Вахрукова, гости из Объединенных Арабских Эмиратов посещают Россию в четыре раза чаще, и почти столько же — путешественники из Китая.

Замминистра подчеркнул, что примерно треть иностранных туристов приехали в Россию по электронной визе и в рамках безвизовых групповых поездок. При этом работа по упрощению визового режима еще продолжается.

Ранее стало известно, что российские туристы массово устремились за границу. Спрос на отдых за границей осенью 2024 года вырос на 38 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.

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