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00:34, 28 ноября 2024Бывший СССР

Массовая сдача бойцов ВСУ в плен попала на видео

Рожин показал на видео массовую сдачу в плен бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Массовая сдача в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области попала на видео. Кадры разместил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На ролике видно, как восемь мужчин в камуфляжной форме сидят в помещении со связанными за спиной руками. На глазах у каждого из них клейкая лента, не позволяющая пленным разглядеть позицию.

Рожин отметил, что многие бойцы ВСУ ждут возможности выйти из боя, но опасаются расправы со стороны командования. «Поэтому самый безопасный способ сдачи это решение сдаться всей позицией без сопротивления», — резюмировал он.

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