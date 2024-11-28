Названы помогающие в сезон простуд фрукты

Нутрициолог Порхун: цитрусовые и гранаты способствуют профилактике ОРВИ

Витамины и антиоксиданты способствуют профилактике заболеваний ОРВИ и восстановлению организма в сезон простуд, напомнила нутрициолог Алла Порхун. Помогающие в это время фрукты она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

Прежде всего, она посоветовала включить в рацион цитрусовые — апельсины, лимоны, мандарины и грейпфруты. Эти фрукты благодаря высокому содержанию витамина C поддерживают иммунитет и стимулируют синтез коллагена, что ускоряет заживление тканей и укрепляет слизистые оболочки, препятствуя проникновению инфекций в организм. Кроме того, продолжила Порхун, источником витамина C является киви, в котором также высоко содержание антиоксидантов и клетчатки, важных для здоровья влияющей на иммунитет кишечной микробиоты.

Гранат обладает мощными противовоспалительными свойствами, улучшает кровообращение и содержит полифенолы, оказывающие антивирусное действие, добавила нутрициолог. «Еще полезны при ОРВИ бананы, яблоки и хурма. Бананы, богатые калием, помогают поддерживать водно-солевой баланс, особенно при повышенной температуре, а яблоки с высоким содержанием пектина способствуют нормализации работы кишечника, что положительно влияет на иммунный ответ», — сказала эксперт. Она уточнила, что хурма обладает противовоспалительными и укрепляющими сосуды свойствами благодаря витаминам A, C, P, а также йоду и магнию.

Порхун также попросила обратить внимание на экзотические фрукты, такие как папайя, карамбола, фейхоа и личи. Карамбола богата обладающими антиоксидантными свойствами витаминами С и А, папайя, кроме витаминов C и A, содержит фермент папаин, который улучшает пищеварение и способствует восстановлению тканей, личи богат антиоксидантами, а фейхоа — йодом, объяснила она.

Важным дополнением к рациону врач назвала ягоды, причем их можно употреблять и в консервированном виде. Например, в варенье из малины и смородины присутствуют полифенолы и другие биологически активные вещества, помогающие укреплять сосуды и снижать воспаление.

Ранее эксперты Zest Food Service назвали способ правильно хранить бананы. По словам специалистов, эти плоды нельзя хранить в вазе с другими фруктами.