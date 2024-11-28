Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:04, 28 ноября 2024Наука и техника

Предсказано ускоренное таяние ледников Гренландии

Geophysical Research Letters: таяние Гренландии ускоряется
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: JPL-Caltech / Globallookpress.com

Ученые из Льежского университета в Бельгии предсказали, что таяние ледников Гренландии значительно ускорится к концу XXI века. Результаты работы с использованием суперкомпьютера NIC5 опубликованы в Geophysical Research Letters.

В ходе исследования были использованы три региональные климатические модели — RACMO, MAR и HIRHAM. Они прогнозируют потерю от 964 до 1735 гигатонн льда в год при сценарии высоких выбросов парниковых газов (SSP585). Это может привести к повышению уровня мирового океана до одного метра, что ставит под угрозу миллионы людей, живущих в прибрежных районах. Ученые подчеркивают необратимость этого процесса, если выбросы парниковых газов не будут резко сокращены.

Материалы по теме:
Слишком поздно Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
Слишком поздноЗемле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
17 марта 2019
Еле живая природа. По всей планете вымирают животные и растения. Чем это грозит человечеству?
Еле живая природа.По всей планете вымирают животные и растения. Чем это грозит человечеству?
6 января 2023

Для достижения высокой точности моделирования ученые применили вычислительную инфраструктуру Льежского университета, включая суперкомпьютер NIC5. Модели учитывали сложные физические процессы, такие как просачивание и повторное замерзание талой воды, а также обратные связи с альбедо — способностью поверхности отражать солнечный свет. Эти элементы помогли детально рассчитать взаимодействие между льдом, атмосферой и океаном.

По данным исследования, Гренландия уже сегодня вносит около 25 процентов в глобальное повышение уровня моря, что эквивалентно 0,6 миллиметра в год. Если прогнозируемое ускорение таяния подтвердится, этот вклад увеличится до одного метра к 2100 году. Такое повышение уровня моря значительно повысит риски затопления для прибрежных сообществ, угрожая миллионам людей по всему миру.

Одной из причин расхождения прогнозов между моделями является различное описание процессов водного цикла в ледниках. Например, часть талой воды может оставаться внутри ледяного покрова, в то время как другая стекает в океан. Учет этих процессов, включая изменение высоты ледников, позволит улучшить точность будущих климатических моделей.

Результаты работы подчеркивают важность немедленных мер по сокращению выбросов и смягчению последствий изменения климата. Полученные данные будут включены в будущие отчеты Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), помогая уточнить глобальные прогнозы и разработать стратегии адаптации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Юморист Гудков назвал себя несчастным

      Россиянам посоветовали избавляющие от неприятного запаха изо рта продукты

      Россиянин выставил на продажу коллекцию газетных статей о Пугачевой за 300 тысяч рублей

      Россияне застряли в душном салоне самолета на несколько часов из-за поломки двигателей

      Нидерланды передали Украине новую партию Patriot

      «Хотел создать благоприятную атмосферу». Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой

      Россиянку заподозрили в удушении соседки из ревности

      Поехавшую на учебу 18-летнюю россиянку нашли лежащей на снегу в 62 километрах от дома

      Путин заявил об очень активном применении дронов ВС России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше