Предсказано ускоренное таяние ледников Гренландии

Geophysical Research Letters: таяние Гренландии ускоряется

Ученые из Льежского университета в Бельгии предсказали, что таяние ледников Гренландии значительно ускорится к концу XXI века. Результаты работы с использованием суперкомпьютера NIC5 опубликованы в Geophysical Research Letters.

В ходе исследования были использованы три региональные климатические модели — RACMO, MAR и HIRHAM. Они прогнозируют потерю от 964 до 1735 гигатонн льда в год при сценарии высоких выбросов парниковых газов (SSP585). Это может привести к повышению уровня мирового океана до одного метра, что ставит под угрозу миллионы людей, живущих в прибрежных районах. Ученые подчеркивают необратимость этого процесса, если выбросы парниковых газов не будут резко сокращены.

Для достижения высокой точности моделирования ученые применили вычислительную инфраструктуру Льежского университета, включая суперкомпьютер NIC5. Модели учитывали сложные физические процессы, такие как просачивание и повторное замерзание талой воды, а также обратные связи с альбедо — способностью поверхности отражать солнечный свет. Эти элементы помогли детально рассчитать взаимодействие между льдом, атмосферой и океаном.

По данным исследования, Гренландия уже сегодня вносит около 25 процентов в глобальное повышение уровня моря, что эквивалентно 0,6 миллиметра в год. Если прогнозируемое ускорение таяния подтвердится, этот вклад увеличится до одного метра к 2100 году. Такое повышение уровня моря значительно повысит риски затопления для прибрежных сообществ, угрожая миллионам людей по всему миру.

Одной из причин расхождения прогнозов между моделями является различное описание процессов водного цикла в ледниках. Например, часть талой воды может оставаться внутри ледяного покрова, в то время как другая стекает в океан. Учет этих процессов, включая изменение высоты ледников, позволит улучшить точность будущих климатических моделей.

Результаты работы подчеркивают важность немедленных мер по сокращению выбросов и смягчению последствий изменения климата. Полученные данные будут включены в будущие отчеты Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), помогая уточнить глобальные прогнозы и разработать стратегии адаптации.