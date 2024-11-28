РУВИКИ проведет мероприятия на катке ВДНХ

Интернет-энциклопедия РУВИКИ получила статус официального партнера катка ВДНХ

Интернет-энциклопедия РУВИКИ получила статус официального партнера катка ВДНХ.

«Символично, что программа, которую приготовила ВДНХ «Вдохновляя поколения», отражает атмосферу новогодних праздников разных лет. Мы подготовили информационные аудиоролики на тему зимы и зимних видов спорта, которые будут звучать на катке. Гости главного катка страны смогут почувствовать приближение Нового года вместе с РУВИКИ», — рассказал генеральный директор интернет-энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко.

Один из прокатных павильонов забрендирован партнером катка ВДНХ — РУВИКИ, а у входа в него установлен новый арт-объект — миниатюра катка в окружении яркого новогоднего декора. Теперь у всех посетителей ледовой площадки появилась замечательная новогодняя фотозона.

«Мы приглашаем горожан и туристов вместе с РУВИКИ провести незабываемое время на катке ВДНХ, сделать замечательные фотографии, узнать что-то новое о зимних забавах и традициях и стать постоянными читателями и авторами РУВИКИ», — резюмировал Владимир Медейко.

Проект РУВИКИ объявлен на РИФ-2023. Любой может стать автором РУВИКИ, но только профессионалы выступают гарантами верификации материалов.