В Госдуме высказались об эпидемии мефедрона в России

Депутат Утяшева: мефедрон стал самым популярным наркотиком в России и в мире

Мефедрон стал первым по популярности наркотиком не только в России, но и в мире, заявила депутат Госдумы Римма Утяшева, комментируя расследование «Ленты.ру». Она допустила возможность более жестких мер по контролю за оборотом наркотиков и призвала с большим вниманием относиться к воспитанию молодежи.

«Мефедрон имеет несложный синтез, его не надо транспортировать, перевозить через границу. В каждой стране его могут синтезировать самостоятельно при достаточно низкой себестоимости, — сказала Утяшева. — Мефедрон действует на организм системно, это крайне опасный синтетический препарат».

Особенно легко в употребление опасного наркотика, как заметила политик, втягивается молодежь: процесс покупки мефедрона сегодня крайне прост. При этом последствия от употребления, по словам депутата, могут включать расстройства психики и даже летальный исход.

«Надо занимать молодежь другими вещами, в школе, после нее. Чтобы они не оставались без внимания, не оставались без работы, чтобы жизнь для них была комфортной. Надо активизировать работу по профилактике, объяснять, что наркомания — это грозное заболевание, которое крайне тяжело поддается лечению», — заключила Утяшева.

«Лента.ру» выпустила масштабное расследование «Русская мефедроновая чума», в рамках которого изучила события, произошедшие на российском рынке после закрытия отечественного монополиста — маркетплейса «Гидра». Кто заменил бывшего гиганта и как новые игроки разделили между собой смертельный пирог? Почему именно мефедрон начал доминировать на рынке и как увлечение этим веществом превратилось в настоящую эпидемию? Как изменился мир кладмена и зачем люди идут в эту профессию, прекрасно зная, что российские колонии переполнены их «коллегами» по ремеслу. Обо всем этом читайте в проекте «Русская мефедроновая чума».