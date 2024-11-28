В Грузии захотели вернуть Абхазию и Южную Осетию мирным путем

Кобахидзе: Грузия восстановит территориальную целостность мирным путем

Руководство Грузии хочет восстановить территориальную целостность страны мирным путем. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Ираклий Кобахидзе во время выступления в парламенте, пишет ТАСС.

«Нашей еще одной главнейшей задачей является восстановление территориальной целостности мирным путем», — заявил Кобахидзе. Речь идет о возвращении контроля Тбилиси над Абхазией и Южной Осетией.

Ранее политолог Ниязи Ниязов заявил, что в грузинском обществе многие верят в планы властей мирно восстановить контроль над Абхазией и Южной Осетией. По его словам, грузинское общество не желает войны в любом виде.