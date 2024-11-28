В Канаде зафиксировали всплеск заболеваемости цингой

Daily Star: в Канаде зафиксирован рост заболеваемости цингой

В северном Саскачеване (Канада) зафиксировали всплеск заболеваемости цингой, от которой, как считалось, страдали моряки в XVIII веке. О росте случаев заболевания сообщило издание Daily Star.

Отмечается, что на этой неделе в канадской провинции выявили 27 заболевших. В качестве причины заболевания называется критический недостаток витамина C.

«Витамин С поступает из множества различных источников пищи, но если вы не получаете эти источники пищи, организм не может делать то, что ему нужно», — рассказал доктор Джефф Ирвин.

Ранее житель Австралии озадачил врачей, попав в больницу со странными симптомами. Позже у него диагностировали давно забытую опасную болезнь — цингу, которая возникает из-за недостатка витамина С и которая практически исчезла в XX веке.