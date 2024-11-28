В Нидерландах высказались об отправке истребителей на Украину

Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм: смысла в отправке Киеву истребителей нет

Отправка шведских и французских истребителей на Украину на данный момент не имеет смысла. Такое мнение высказал командующий вооруженными силами (ВС) Нидерландов Онно Эйхельсхейм в интервью изданию Breaking Defense.

Эйхельсхейм заявил, что хотя Швеция и готова отправить свои истребители Gripen на Украину, в этом шаге «нет смысла», по крайней мере, пока.

«В долгосрочной перспективе, да, [но] я думаю, что нам следует избегать [передачи] слишком большого количества систем Украине, потому что у них не хватает пилотов», — сказал он.

По его словам, следует избегать ситуации, когда у страны больше систем, чем пилотов, поскольку необходим баланс, чтобы оценить, какие возможности необходимы в данный момент.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что французскому депутату европарламента Рафаэлю Глюксманну следует отправиться на Украину. Таким образом он отреагировал на предложение Глюксманна увеличить поставки оружия Киеву.

