Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:18, 28 ноября 2024Мир

В Нидерландах высказались об отправке истребителей на Украину

Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм: смысла в отправке Киеву истребителей нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отправка шведских и французских истребителей на Украину на данный момент не имеет смысла. Такое мнение высказал командующий вооруженными силами (ВС) Нидерландов Онно Эйхельсхейм в интервью изданию Breaking Defense.

Эйхельсхейм заявил, что хотя Швеция и готова отправить свои истребители Gripen на Украину, в этом шаге «нет смысла», по крайней мере, пока.

«В долгосрочной перспективе, да, [но] я думаю, что нам следует избегать [передачи] слишком большого количества систем Украине, потому что у них не хватает пилотов», — сказал он.

По его словам, следует избегать ситуации, когда у страны больше систем, чем пилотов, поскольку необходим баланс, чтобы оценить, какие возможности необходимы в данный момент.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что французскому депутату европарламента Рафаэлю Глюксманну следует отправиться на Украину. Таким образом он отреагировал на предложение Глюксманна увеличить поставки оружия Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины. По всей территории страны было запущено более 100 ракет

      Раскрыт райдер звезды «Что было дальше?» Щербакова

      В ДНР заочно осудят приказавшего атаковать Горловку беспилотниками командира ВСУ

      Последствия падения беспилотника ВСУ на жилые дома в Краснодарском крае сняли на видео

      Во Львовской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

      Клава Кока вышла на публику в оголяющем тело образе

      В Нидерландах высказались об отправке истребителей на Украину

      Российские военные ударили по подстанции в Ивано-Франковской области

      В «Айдаре» заявили о сложной обстановке в Торецке

      В ВСУ признали свое «тупиковое» положение на фронте. Военные заявили, что готовы к переговорам с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше