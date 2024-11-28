Французскому депутату предложили поехать на Украину после одного заявления

Филиппо посоветовал выступающему за поддержку Киева депутату поехать на Украину

Депутату европарламента Рафаэлю Глюксманну следует отправиться на Украину. С таким советом на своей странице в соцсети X выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Таким образом политик отреагировал на заявление Глюксманна, который высказался о необходимости продолжать поддерживать Украину и увеличить поставки оружия.

«Пусть он сам поедет на Украину и воюет! Чем скорее, тем лучше!», — предложил Филиппо.

Ранее французский политик заявил, что возможная отправка европейских войск на Украину будет означать начало третьей мировой войны и против нее нужно протестовать. Филиппо добавил, что ни один французский солдат не должен пасть и подобное решение будет большой ошибкой.