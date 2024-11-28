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11:59, 28 ноября 2024Мир

В Польше усомнились в необходимости отправки контингента НАТО на Украину

ZET: Бюро нацбезопасности Польши не считает нужным отправку сил НАТО на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В отправке контингента НАТО на Украину и задействовании сил блока в конфликте нет нужды. Об этом в интервью радио ZET сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера.

«На данном этапе это не то решение, которое нужно», — посчитал руководитель силового ведомства.

По мнению Сиверы, достижение мира на Украине возможно благодаря продолжению поддержки Киева западными союзниками и ужесточению санкционного давления на Россию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что отправка войск блока НАТО на Украину и их задействование в конфликте не будет мудрым решением.

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