Дудаков: Келлог должен будет адаптировать план по Украине к новым реалиям

Назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом спецпосланник по урегулированию украинского конфликта Кит Келлог известен тем, что в начале конфликта активно поддерживал Вооруженные силы Украины (ВСУ), но по мере затягивания боевых действий выступил за диалог Москвы и Киева. Перспективы урегулирования оценил в беседе с газетой «Взгляд» американист Малек Дудаков.

«В принципе, Келлог является стереотипным ястребом США. В начале конфликта он с удовольствием воспринял саму идею войны с Россией через посредника», — указал политолог. Впоследствии Келлог вспомнил, что у США активно расходуются вооружения и боеприпасы, потому и выпустил свой план, подразумевающий заморозку по линии боевого соприкосновения, заявил Дудаков.

Кроме того, Келлог высказывался за частичное снятие санкций против России, не признавая при этом контроля Москвы над новыми регионами. «Данная инициатива не может устроить ни нас, ни Украину», — подчеркнул американист. Он добавил, что проект Келлога подготавливался в начале и середине 2024 года и разрабатывался в иных условиях, а ситуация на поле боя постоянно меняется. Дудаков резюмировал, что Келлогу так или иначе придется пересматривать положения плана.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев порассуждал о том, что отношение Келлога к России нельзя назвать теплым — с одной стороны он говорит о помощи ВСУ, а с другой, видя неудачи Киева на поле боя, предлагает начать переговоры. Ивлев указал, что, пока Украина к этому не готова, спецоперация будет продолжаться.

О решении Трампа назначить Келлога на должность стало официально известно 27 ноября. Он работал в первой администрации президента-республиканца в должности главы аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.