В Госдуме усомнились в хорошем отношении спецпосланника Трампа по Украине к России

Ивлев: отношение спецпосланника Трампа по Украине к России теплым не назовешь

Отношение спецпосланника по урегулированию украинского конфликта Кита Келлога к России, которого избранный президент США Дональд Трамп предложил на эту должность, не назовешь теплым. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев, его цитирует РИА Новости.

«80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог относится к тому поколению американцев, которое потерпело поражение во Вьетнаме, поэтому его отношение к России теплым не назовешь», — считает парламентарий.

Он отметил, что с одной стороны Келлог говорит о помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), а с другой, видя неудачи Киева на поле боя, предлагает начать переговоры. По словам Ивлева, пока ВСУ к этому не готовы, специальная военная операция будет продолжаться.

О решении Трампа назначить Келлога на должность стало официально известно 27 ноября. Келлог работал в первой администрации президента-республиканца в должности главы аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса. В июне Келлог представил Трампу один из планов мирного урегулирования, который предполагает замораживание всех действий по линии боевого столкновения.