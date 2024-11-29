Холдинг Усманова вышел из госсистемы «Честный знак»

Холдинг Усманова USM вышел из учредителей оператора системы «Честный знак»

Холдинг USM, основанный миллиардером Алишером Усмановым, вышел из состава учредителей ООО «Оператор-ЦРПТ», которая является «дочкой» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора государственной системы цифровой маркировки «Честный знак». Об этом сообщил РБК.

В USM пояснили, что сам Усманов «давно и последовательно выходит из своих бизнес-активов в пользу работников группы». В самом ЦРПТ уточнили изданию, что сейчас ни у кого нет контроля либо доли в 25 процентов в «Оператор-ЦРПТ».

Представитель холдинга подтвердил ТАСС выход USM из капитала компании. Там напомнили, что у проекта несколько инвесторов, но изначальный состав учредителей претерпел изменения.

Как напомнил РБК, «Оператор-ЦРПТ» появился в июле 2017 года. Система, целью которой борьба с нелегальными товарами на российском рынке, была реализована на базе государственно-частного партнерства. Это был совместный проект USM, госкорпорации «Ростех» и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого. На март 2022 года холдингу Усманова принадлежало 45 процентов оператора системы маркировки, однако на данный момент сведения об актуальной структуре владельцев ООО скрыты в ЕГРЮЛ.

В сентябре USM прокомментировала информацию о решении Высшего антикоррупционного суда Украины по конфискации ее имущества. Там назвали решение вопиющим примером незаконной и необоснованной «легализации» присвоения имущества, принадлежащего частным лицам.