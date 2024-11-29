Украинские десантники передали ДОТ ВС России в Харьковской области. Бойцы ВСУ сложили оружие и сдались в плен

Удерживающие ДОТ украинские десантники сдались в плен в Харьковской области

Четверо десантников из 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 29 ноября, сложили оружие и сдали свой ДОТ (долговременную огневую точку), расположенный в Харьковской области. Об этом сообщил источник в силовой структуре.

«Минувшей ночью группа из четырех украинских десантников 77-й аэромобильной бригады ВСУ, удерживавшая ДОТ на харьковском направлении в районе населенного пункта Копанки, сложила оружие и сдалась в плен штурмовикам из 1-й Танковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ», — рассказал собеседник РИА Новости.

Россия нанесла удар по складу с оружием ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные поразили склад с оружием ВСУ в Сумской области. Он уточнил, что удар был нанесен по объекту, расположенному в селе Яблочное. Взрывы раздались в центре населенного пункта. После этого было видно задымление, вторичной детонации не последовало.

По словам Лебедева, взрывы также прогремели в поселке Николаевка Сумской области. Кроме того, удары беспилотниками были зафиксированы в селе Писаревка, где украинская армия, по информации представителя подполья, использует промышленные строения в своих целях.

Накануне также стало известно, что ВС России нанесли удар по населенному пункту Белый Колодец в Харьковской области по объекту, который используется украинскими военными в качестве ремонтной станции и хранилища боекомплектов.

Лебедев также сообщил, что в городе Дергачи был зафиксирован удар по промзоне, которую использует украинская армия.

В Дергачах прилетало традиционно в промзону, примыкающую к железнодорожной станции. Оно и неудивительно: там куча складов, гаражей, ангаров и промышленных зданий, используемых бандеровцами в военных целях Сергей Лебедев Координатор николаевского подполья

ВСУ применяют Abrams и Leopard в боях в Курской области

Заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел» заявил, что Вооруженные силы Украины применяют в боях в Новоивановке в Курской области западные танки Abrams и Leopard.

Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские — это Bradley, М113, Abrams — и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так Замначальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел»

Ранее стало известно, что Армия России уничтожила украинский Leopard 2 в Курской области. Министерство обороны также сообщило, что российские войска уничтожили американскую БМП Bradley, 16 единиц прочей бронетехники и три самоходные артиллерийские установки.

Также российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана» в Курской области. На распространенных оборонным ведомством кадрах видно, как в назначенный объект попадает боеприпас. После этого следует взрыв. Точное место, где проводился бой, в Минобороны не указали.