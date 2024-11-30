Американский сенатор предложила присоединить к Канаде несколько штатов США

Newsweek: сенатор Крюгер предложила присоединить к Канаде несколько штатов США

Член Cената штата Нью-Йорк Лиз Крюгер предложила рассмотреть возможность отделения штатов Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс и Вермонт от США и их присоединения к Канаде. Об этом пишет портал Newsweek.

Крюгер выразила опасения в связи с приходом к власти администрации избранного президента США Дональда Трампа.

По мнению политика, с его приходом либеральным штатам могут сократить федеральное финансирование из-за их статуса убежищ для мигрантов. Она добавила, что такие шаги обсуждаются офисом Трампа.

Ранее Трамп подтвердил планы о введении в стране чрезвычайного положения. Он отреагировал на пост политика Тома Фиттона, указавшего, что новый глава Белого дома может установить режим ЧП для борьбы с нелегальной миграцией.