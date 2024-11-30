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17:23, 30 ноября 2024Мир

В России отреагировали на установление в ФРГ подозреваемых в подрывах «Северных потоков»

Журова: важно, чтобы были объективные подозреваемые в деле о «Северных потоках»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Важно, чтобы у Германии были объективные подозреваемые в подрыве веток газопровода «Северный поток» и это не было очередной попыткой перевести стрелки на Россию, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировала на установление Генпрокуратурой ФРГ двух подозреваемых в деле.

«Смотря кого они там попытаются назвать виновными. Мы же знаем, у нас всякие истории были и со Скрипалями, и так далее, когда неправдоподобные версии появлялись. Поэтому все-таки, если это действительно объективное расследование и у них есть подозреваемые, хотелось бы услышать, кто это», — заявила Журова.

Главное, чтобы это было объективно, а не опять на нас стрелки перевести и сказать, что мы виноваты, что мы сами себя подорвали. Такое тоже может быть. Мы же знаем, что это неоднократно случалось

Светлана Журовапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Германии установила личности двух человек, которые подозреваются в подрыве веток газопровода «Северный поток». Об этом сообщил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель в интервью немецкому изданию Spiegel. По его словам, сейчас расследование направлено на то, чтобы установить личности других подозреваемых и ответить на вопрос о возможном государственном контроле за операцией.

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