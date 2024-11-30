Россиянин пришел на первое свидание с женщиной и расправился с ее сыном

Житель Белгородской области мужчина расправился с сыном женщины на первом свидании. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
41-летний мужчина договорился о встрече с 50-летней россиянкой, сразу пригласив ее к себе домой. Женщина для подстраховки пришла с 27-летним сыном.
Во время общения между мужчинами произошел конфликт. В ходе начавшейся драки мужчина надавил коленом на горло сына женщины, сломав тому кадык. Спасти его не удалось.
Ранее в Ленинградской области мужчина расправился с сожительницей. Он нанес ей несколько ударов в живот. Злоумышленник неоднократно судим.