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10:52, 30 ноября 2024Россия

Россиянин пришел на первое свидание с женщиной и расправился с ее сыном

В Белгородской области мужчина расправился с сыном женщины на первом свидании
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Житель Белгородской области мужчина расправился с сыном женщины на первом свидании. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

41-летний мужчина договорился о встрече с 50-летней россиянкой, сразу пригласив ее к себе домой. Женщина для подстраховки пришла с 27-летним сыном.

Во время общения между мужчинами произошел конфликт. В ходе начавшейся драки мужчина надавил коленом на горло сына женщины, сломав тому кадык. Спасти его не удалось.

Ранее в Ленинградской области мужчина расправился с сожительницей. Он нанес ей несколько ударов в живот. Злоумышленник неоднократно судим.

ЖЗЛ
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