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09:52, 30 ноября 2024Силовые структуры

Под Петербургом мужчина жестоко расправился с сожительницей

В Ленобласти мужчина расправился с сожительницей с помощью ножа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Житель Ленинградской области расправился с сожительницей. Об этом сообщает телекомпания РЕН со ссылкой на источник.

По данным канала, орудием преступления стал нож. Россиянин нанес женщине серию ударов в живот и грудь. Спасти пострадавшую не удалось.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном лишении жизни. Была ли фигуранту избрана мера пресечения, не сообщается. Ранее он был неоднократно судим.

Ранее житель Омска ударил бывшую жену за отказ мириться. Перед этим он подкараулил россиянку около дома. Спасти пострадавшую врачи не смогли.

ЖЗЛ
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